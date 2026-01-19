¡Atención nuevas becas! Agencia Boliviana Espacial abre beneficios en maestrías para profesionales

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), oficializó este lunes 19 de enero el lanzamiento de un programa de becas internacionales de alto nivel para profesionales bolivianos.

La convocatoria busca formar expertos en áreas críticas de la tecnología espacial, ofreciendo la oportunidad de cursar maestrías especializadas fuera del país. Martín García, director de operaciones de la ABE, informó a Red Uno que el proceso de postulación ya se encuentra abierto y representa una oportunidad estratégica para el desarrollo científico de Bolivia.

De acuerdo con el cronograma institucional, los interesados tienen un plazo establecido para aplicar.

“Las becas ya están a disposición a partir de este lunes 19 de enero y estarán habilitadas hasta el 8 de febrero; hasta ese momento las personas pueden postular a las mismas”, puntualizó García. El programa está diseñado específicamente para profesionales en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, física, ciencias puras y ramas afines.

Becas habilitadas:

Observación de la Tierra.

Proyectos Espaciales.

Sistemas de Navegación y Microsatélites.

Los seleccionados emprenderán un viaje académico a Beijín, China, donde recibirán formación de vanguardia. Para calificar, los aspirantes deben cumplir con requisitos fundamentales: poseer la nacionalidad boliviana, tener el título de licenciatura en las áreas mencionadas y no superar el límite de edad de 35 años.

La selección se realizará mediante la revisión de documentos enviados a la institución. Los postulantes deben remitir su currículum vitae y especificar la especialidad de su interés al correo electrónico oficial de la Agencia Boliviana Espacial.

Para mayor información y consultas sobre los detalles técnicos de la convocatoria, la ABE ha habilitado la línea telefónica 2781110.

