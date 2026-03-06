Cochabamba registra más de 200 casos de violencia y refuerzan atención a víctimas

La jefa de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de Cochabamba, Nevenca Grájeda, informó que entre enero y la fecha se registraron más de 222 casos de violencia atendidos por esa instancia, entre procesos penales y familiares.

Según el reporte, la violencia física es la forma de agresión más recurrente, seguida por la violencia psicológica y la violencia sexual.

“Lamentamos informar que de enero a la fecha tenemos más de 222 casos aperturados entre procesos penales y familiares, donde el tipo de violencia que más se ejerce es la física, seguida de la psicológica y sexual”, señaló.

Grájeda también confirmó que en el municipio se registró un caso de feminicidio en lo que va del año, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza a 19 hechos de este tipo.

Recordó que el SLIM brinda atención gratuita a víctimas de violencia, ofreciendo orientación legal, social y psicológica para quienes atraviesan situaciones de violencia doméstica.

“Somos un servicio municipal gratuito donde brindamos orientación legal, social y psicológica en todo lo que conlleva la violencia doméstica”, explicó.

La funcionaria subrayó además la necesidad de fortalecer la atención en salud mental, debido al impacto emocional que generan los hechos de violencia en las víctimas.

“Tenemos que enfocarnos en la salud mental porque lamentablemente las emociones generan una implicancia directa en la salud y en la enfermedad”, afirmó.

El trabajo del SLIM se realiza en coordinación con el Ministerio Público y la Policía, a través de una mesa interinstitucional que permite articular acciones con la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Sin esa coordinación no tendríamos los resultados que hoy tenemos”, sostuvo.

El servicio municipal atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana, y cuenta con una línea gratuita de emergencia: 71742126, a la que pueden acudir las víctimas o familiares para solicitar ayuda.

De acuerdo con el SLIM, la zona sur del municipio, especialmente los distritos 8, 9 y 15, concentra la mayor cantidad de casos de violencia doméstica.

Ante el incremento de denuncias, Grájeda remarcó la importancia de impulsar políticas públicas que fortalezcan la prevención y el acompañamiento psicológico.

“Es necesario hablar de esto y trabajar en la salud mental en coordinación con la Gobernación y el nivel central del Estado. La población tiene que acudir a los servicios de apoyo psicológico”, indicó.

Finalmente, destacó el rol de la familia y la educación en la prevención de la violencia, advirtiendo que la falta de apoyo emocional puede desencadenar situaciones trágicas.



