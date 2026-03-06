Un detalle en su mano: las imágenes de Zendaya que reavivan rumores de boda

La actriz Zendaya volvió a despertar rumores sobre una posible boda secreta con Tom Holland, luego de que apareciera con lo que muchos interpretan como una alianza de matrimonio en una reciente sesión de fotos.

Las imágenes, en las que también aparece Robert Pattinson, forman parte de la promoción de la nueva película “The Drama”, producida por A24.

En las fotografías, la actriz luce su conocido anillo de compromiso, pero lo que más llamó la atención de los fans fue una sencilla banda dorada colocada justo debajo, un detalle que rápidamente desató especulaciones en redes sociales.

Un rumor que no deja de crecer

Las teorías sobre un posible matrimonio entre Zendaya y Tom Holland no son nuevas.

Hace poco, el reconocido estilista Law Roach insinuó que la pareja podría haberse casado en secreto durante su paso por la alfombra roja de los Premios SAG.

Sus comentarios generaron una ola de especulaciones entre seguidores y medios de entretenimiento, que desde entonces analizan cada aparición pública de la actriz.

El origen de las sospechas

Las primeras versiones sobre un posible compromiso comenzaron a circular cuando Zendaya apareció con un gran diamante en el dedo durante los Globos de Oro de 2025.

Desde entonces, cada nuevo detalle relacionado con la pareja ha sido observado con lupa por los fans.

Una relación bajo el radar

A pesar del interés mediático que despierta su relación con Tom Holland, Zendaya ha dejado claro en varias ocasiones que prefiere mantener su vida privada lejos del foco público.

En una conversación con Robert Pattinson para la revista Interview, la actriz explicó que ser una figura pública implica cierta exposición, pero que hay aspectos de su vida que prefiere reservar para su círculo más cercano.

Por ahora, ni Zendaya ni Tom Holland han confirmado ni desmentido los rumores, lo que solo alimenta la curiosidad de sus seguidores.

