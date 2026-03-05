Arrestan a Britney Spears por conducir bajo influencia del alcohol

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, en California, la noche del miércoles, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con información del portal estadounidense TMZ, la artista fue esposada por agentes de la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30, luego de ser interceptada mientras manejaba.

Sin embargo, según registros del Departamento del Sheriff del condado de Ventura, Spears fue liberada horas después, por lo que pudo regresar a su domicilio mientras espera el avance del proceso judicial.

La cantante deberá comparecer el próximo 4 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura, donde responderá a los cargos relacionados con la conducción bajo influencia del alcohol.

Antecedentes y polémicas

No es la primera vez que la artista enfrenta cuestionamientos relacionados con su comportamiento al volante.

En octubre del año pasado, un video difundido en redes sociales la mostraba consumiendo alcohol en un bar de la ciudad de Thousand Oaks, tras lo cual, según testigos citados por medios estadounidenses, habría conducido de manera imprudente.

Uno de los presentes afirmó que incluso “casi atropelló a una amiga mientras salía del estacionamiento”, antes de desviarse entre carriles y golpear parte de una ciclovía durante el trayecto hacia su vivienda.

En esa ocasión, Spears rechazó las acusaciones y aseguró que no era ella quien conducía el vehículo, sino una doble.

Meses después, en diciembre, también fue captada saliendo de un restaurante con una copa de champagne en la mano antes de subir a su automóvil.

Recientemente, paparazis volvieron a fotografiar a la artista conduciendo su vehículo mientras hablaba por teléfono celular cerca de su residencia en Thousand Oaks, lo que reavivó la atención mediática sobre su comportamiento al volante.

Cabe recordar que la cantante vendió recientemente su catálogo musical por cerca de 200 millones de dólares, en uno de los acuerdos más millonarios dentro de la industria musical.

