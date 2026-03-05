Atención beneficiarios: el bono PEPE tiene fecha límite y así puedes evitar perderlo

El pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) comenzó el 26 de enero de 2026 y se realiza siguiendo un cronograma basado en la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

Para facilitar el acceso al beneficio, se habilitaron más de 40 entidades financieras en todo el territorio nacional, donde las personas pueden cobrar el apoyo económico de Bs 150.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el bono puede cobrarse durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, respetando el día correspondiente al nacimiento de cada beneficiario.

Por ejemplo, una persona nacida el 26 de enero podrá acudir a cobrar el bono el 26 de cada mes en la entidad financiera más cercana a su domicilio.

¿Qué pasa si no cobro en mi fecha?

Si el beneficiario no puede acudir el día que le corresponde, no pierde el pago de inmediato. El sistema permite cobrar el beneficio en fechas posteriores, siempre que se respete el plazo general establecido.

En estos casos, el beneficiario puede recibir el monto acumulado de hasta tres meses en un solo pago.

¿Cuál es el plazo final de cobro?

Las autoridades recordaron que el plazo máximo para retirar el bono PEPE es el 30 de abril de 2026. Esto significa que los beneficiarios que no hayan cobrado durante enero, febrero o marzo todavía podrán hacerlo hasta esa fecha.

Después del 30 de abril, el beneficio ya no estará disponible para su cobro, por lo que se recomienda a los beneficiarios acudir con anticipación.

¿Qué ocurre si la fecha cae en fin de semana o feriado?

En caso de que el día asignado coincida con sábado, domingo o feriado, el cobro podrá realizarse a partir del siguiente día hábil.

¿Qué se necesita para cobrar?

Los beneficiarios deben presentar:

Cédula de identidad original

Fotocopia de la cédula

¿Quiénes reciben el bono PEPE?

El beneficio está destinado a:

Madres gestantes y madres de niños menores de dos años

Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Personas con discapacidad audiovisual

Personas con discapacidad grave o muy grave

Adultos mayores sin jubilación

En el caso de los beneficiarios no rentistas de la Renta Dignidad, el bono se paga junto con su boleta mensual, proceso que comenzó el 2 de febrero.

Además, los adultos mayores sin jubilación reciben este refuerzo durante 12 meses, siguiendo el mismo orden de cobro basado en la fecha de nacimiento.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios no esperar hasta el último momento, ya que el 30 de abril es la fecha límite para cobrar el bono PEPE.

