Eva Copa se despide de la Alcaldía de El Alto: "He cumplido mi ciclo”

Desde el Jach’a Uta y en el marco de los 41 años de creación de la ciudad de El Alto, la alcaldesa Eva Copa realizó este jueves un balance de su gestión, marcada —según señaló— por más de 6.000 obras ejecutadas en los 14 distritos y una ejecución presupuestaria histórica del 88%.

Aseguró que su administración deja avances importantes en infraestructura vial, salud y educación.

“Son más de 6.000 obras que hemos entregado en diferentes zonas, en los 14 distritos de nuestra urbe, entre centros de salud, canchas de césped sintético, tinglados, unidades educativas, aulas, equipamiento y ahora vamos a entregar hospitales, distribuidores”, afirmó y añadió que su plan de gobierno alcanza un cumplimiento de entre el 90 y 95%.

Entre los proyectos más destacados mencionó la construcción de hospitales de segundo nivel con especialidades, farmacias municipales y distribuidores viales.

“Nadie tiene un plan de hospitales como la ciudad de El Alto. No solo es infraestructura, ya tiene equipamiento”, sostuvo.

Consultada sobre las críticas a su gestión, la alcaldesa atribuyó parte de los cuestionamientos a actitudes machistas.

“Lamentablemente hay gente muy machista en nuestra urbe que no acepta que una mujer esté a la cabeza de este municipio”, afirmó.

También denunció acoso político y ataques personales que afectaron a su familia y a su vida personal; pero reconoció que también hubo errores durante su administración.

Copa anunció que no continuará en la política tras concluir su mandato.

“Creo que ya he cumplido mi ciclo. Es momento de dedicarme a mi familia, a mis hijos”, señaló.

A pocas horas del aniversario 41, la alcaldesa se despidió asegurando que deja una ciudad con importantes obras en marcha y expresó su deseo de que la próxima autoridad dé continuidad a una administración técnica que permita a El Alto seguir creciendo como una ciudad “revolucionaria y pujante”.

