José Carlos Sánchez propone un "fondo de garantía" y digitalización total para reactivar Cochabamba

El abogado José Carlos Sánchez, candidato a la alcaldía por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), presentó su plan de gobierno enfocado en la "libertad económica" y la lucha contra la corrupción burocrática. Tras su paso por las elecciones a la gobernación en 2021, Sánchez busca ahora el sillón municipal con una propuesta que denomina "Primero tu economía".

Una gestión sin sueldo y contra la corrupción

En un anuncio inédito dentro de la arena política local, Sánchez aseguró que, de ganar los comicios el próximo 22 de marzo, no percibirá su salario como autoridad. "Todo mi sueldo lo voy a poner para los emprendedores para evitar que haya gente pobre durmiendo en las calles... Yo no voy a cobrar el sueldo de alcalde", afirmó, señalando que sus ingresos provienen de su actividad privada en su bufete de abogados.

El candidato identifica la corrupción y la burocracia como los principales frenos al desarrollo del Cercado. Su estrategia para combatirlas se centra en la digitalización absoluta de los trámites municipales. "Los celulares y las computadoras no piden coima", sentenció, asegurando que procesos que hoy tardan meses podrían resolverse en 72 horas, permitiendo además un control social diario sobre el manejo de los recursos públicos.

El "Fondo de Garantía": Créditos para vivienda y transporte

La piedra angular de su propuesta económica es la creación de un Fondo de Garantía Municipal, una figura que, según explica, está amparada por la Ley de Autonomías pero no ha sido explotada por gestiones anteriores.

Vivienda: Propone sanear el derecho propietario de 15,000 viviendas en zonas norte y sur para generar seguridad jurídica y aumentar la recaudación impositiva.

Transporte: Planea facilitar la adquisición de 500 vehículos eléctricos mediante créditos avalados por este fondo.

Emprendimiento: "Mi plan de gobierno trata de eso, cómo facilitar los créditos al ciudadano de a pie para que pueda emprender y avanzar con sus negocios", explicó el candidato.

Mercados y reordenamiento urbano

Respecto a la problemática de los mercados y el comercio informal, Sánchez propone una medida de elección directa para las autoridades de control. "Voy a hacer que el nuevo Intendente sea electo directamente por los comerciantes", sostuvo, con el objetivo de romper las "pirámides de corrupción" y extorsión que, según denuncias recibidas en su campaña, sufren los gremiales.

Asimismo, planteó la construcción de tres mercados modelo mediante alianzas público-privadas y el impulso de un "crecimiento vertical ordenado" en la ciudad, reduciendo costos municipales a constructores para que el precio del metro cuadrado sea accesible para jóvenes y familias que buscan su primera vivienda.

Infraestructura y servicios básicos

El plan de NGP incluye la construcción de distribuidores en puntos críticos como la Av. 6 de Agosto y el Servicio de Caminos, además de una nueva Terminal del Sur en la zona de la Costanera. Para financiar servicios básicos en los sectores más vulnerables, Sánchez asegura que gestionará 750 millones de bolivianos en donaciones y préstamos internacionales. "Ya no va a haber dos Cochabambas, va a haber una sola", concluyó, haciendo referencia a la brecha de servicios entre el centro y las zonas periféricas.

