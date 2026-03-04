El Gobierno presentó este miércoles la reglamentación de la Ley 1680 de Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida, destacando como eje central la asignación de un 20% del Salario Mínimo Nacional en favor de ese sector que perdió a sus madres a causa de feminicidios.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, subrayó que el reglamento establece procedimientos claros para hacer efectivo este beneficio económico.

“No podíamos dejar a un lado a los niños que han perdido por culpa de quien debía proteger su derecho a crecer al lado de su madre. Es la forma más cruel y extrema de violencia”, señaló.

La autoridad remarcó que este 20% del salario mínimo no es una declaración simbólica, sino una medida con carácter operativo que deberá aplicarse bajo lineamientos definidos, asignando responsabilidades a las instituciones públicas para evitar demoras o vacíos en su cumplimiento.

La normativa será remitida al Órgano Ejecutivo para su aprobación y ejecución.

Según recordó la viceministra, el presidente Rodrigo Paz estableció como prioridad atender las problemáticas estructurales que afectan particularmente a mujeres y niños.

