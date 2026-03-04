En audiencia de apelación, pastor peruano busca recuperar su libertad

En una sala del primer piso del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se desarrolla la audiencia de apelación a la detención preventiva del pastor evangélico peruano Marco Núñez del Arco, investigado por el presunto delito de estupro.

La defensa del denunciado presentó un recurso con el objetivo de obtener su libertad. En la sala también se encuentran representantes del Ministerio Público y la parte denunciante, que solicitó a las autoridades judiciales valorar los elementos colectados en los allanamientos realizados el martes en la oficina de la iglesia y en el domicilio del investigado.

La investigación contra Núñez del Arco se ha intensificado en los últimos días. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) confirmó que se convocará a declarar a más personas del entorno de la iglesia donde el pastor ejercía funciones, y no se descartan nuevos allanamientos en coordinación con el Ministerio Público.

El director de la Felcv, Edson Fernández, informó que el martes se ejecutaron operativos simultáneos en el lugar donde funcionaba la iglesia evangélica, ubicada en la avenida Mutualista, y en el domicilio del pastor, situado en un condominio de la zona norte de la capital cruceña.

La Felcv confirmó además que existen dos procesos abiertos contra el pastor, quien actualmente cumple detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras avanzan las investigaciones.

Las diligencias continúan bajo dirección funcional del Ministerio Público, dentro del plazo judicial establecido para la recolección de elementos de convicción. La Policía no descarta nuevos operativos en función de los resultados que se obtengan en el marco de la investigación.

