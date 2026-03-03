Esto es lo que se sabe del allanamiento a la oficina de la iglesia y al domicilio del pastor peruano

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Ministerio Público ejecutaron este martes allanamientos en la oficina de una iglesia y en el domicilio del pastor peruano Marcos Núñez del Arco, ubicados en la avenida Paraguá y la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como parte de la investigación por el presunto delito de estupro.

Durante el operativo, los agentes secuestraron documentación y equipos electrónicos que serán sometidos a pericias técnicas para establecer si guardan relación con la denuncia. Las autoridades buscan confirmar o descartar posibles vínculos entre el material incautado y los hechos investigados.

“Esta es la oficina de la iglesia, donde se pretende encontrar evidencia para la investigación”, señaló Arleti Tordoya, abogada. La jurista sostuvo que el imputado no habría colaborado con las pesquisas pese a encontrarse detenido, lo que según afirmó motivó el trabajo de campo desarrollado por la Fiscalía.

Las actuaciones se producen en un contexto en el que el investigado enfrenta audiencias judiciales, mientras el Ministerio Público apunta a fortalecer los elementos probatorios dentro del proceso.

Tordoya también manifestó su preocupación por la participación de adolescentes y niños en espacios religiosos sin supervisión adecuada, señalando que la investigación debe esclarecer si existieron posibles vulneraciones de derechos.

El caso continúa en etapa investigativa y se aguarda el resultado de las pericias a los dispositivos electrónicos y documentos secuestrados.

