Confirman tercera presunta víctima que declarará contra pastor peruano según Derechos Humanos

El caso contra el pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco suma una tercera presunta víctima. Juan Vargas, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Santa Cruz, confirmó que una nueva denunciante tiene previsto prestar su declaración informativa la tarde de este jueves ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

De acuerdo con Vargas, la tercera denunciante sería una joven integrante de la iglesia liderada por el religioso investigado. El proceso se encuentra en etapa de investigación por parte de las autoridades competentes.

El representante de Derechos Humanos recordó que los delitos de estupro y de violencia familiar o doméstica no prescriben, incluso si han transcurrido 10 o 20 años, por lo que deben ser investigados conforme a la normativa vigente.

Asimismo, informó que la institución acompaña la audiencia de medidas cautelares del pastor Núñez del Arco, en la que el Ministerio Público solicitó 150 días de detención preventiva, argumentando riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

“Pedimos justicia para las víctimas y respeto al debido proceso. Existe riesgo de fuga y de obstaculización, por lo que corresponde que la autoridad valore los elementos presentados”, señaló Vargas.

Añadió que la nueva presunta víctima podría formalizar su denuncia ante el Ministerio Público en las próximas horas o en los días siguientes, lo que ampliaría el alcance del proceso judicial.

