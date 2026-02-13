TEMAS DE HOY:
Calidad de combustibles Atraco a minisúper

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Confirman tercera presunta víctima que declarará contra pastor peruano según Derechos Humanos

El representante de Derechos Humanos Juan Vargas, recordó que los delitos de estupro y de violencia familiar o doméstica no prescriben, incluso si han transcurrido 10 o 20 años, por lo que deben ser investigados conforme a la normativa vigente.

Charles Muñoz Flores

13/02/2026 14:57

El representante de Derechos Humanos Juan Vargas. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El caso contra el pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco suma una tercera presunta víctima. Juan Vargas, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Santa Cruz, confirmó que una nueva denunciante tiene previsto prestar su declaración informativa la tarde de este jueves ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

De acuerdo con Vargas, la tercera denunciante sería una joven integrante de la iglesia liderada por el religioso investigado. El proceso se encuentra en etapa de investigación por parte de las autoridades competentes.

El representante de Derechos Humanos recordó que los delitos de estupro y de violencia familiar o doméstica no prescriben, incluso si han transcurrido 10 o 20 años, por lo que deben ser investigados conforme a la normativa vigente.

Asimismo, informó que la institución acompaña la audiencia de medidas cautelares del pastor Núñez del Arco, en la que el Ministerio Público solicitó 150 días de detención preventiva, argumentando riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

“Pedimos justicia para las víctimas y respeto al debido proceso. Existe riesgo de fuga y de obstaculización, por lo que corresponde que la autoridad valore los elementos presentados”, señaló Vargas.

Añadió que la nueva presunta víctima podría formalizar su denuncia ante el Ministerio Público en las próximas horas o en los días siguientes, lo que ampliaría el alcance del proceso judicial.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD