Leonardo Loza plantea unidad y desarrollo para Cochabamba

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Unidos por los Pueblos (A–UPP), Leonardo Loza, presentó en Red Uno algunas de sus propuestas centradas en la unidad, el desarrollo económico y la coordinación entre niveles del Estado.

Loza afirmó que nació en la provincia Ayopaya, en el municipio de Independencia, y creció en el trópico de Cochabamba, donde también ejerció como dirigente.

Señaló que representa a las 16 provincias del departamento y no solo al trópico, y que su propuesta busca integrar tanto al campo como a la ciudad.

Explicó que la alianza A–UPP es una agrupación política, no un partido, conformada por el MAS y otra organización de la ciudad de El Alto, creada para garantizar su participación en las elecciones subnacionales.

Indicó que mantiene afinidad política e ideológica con el expresidente Evo Morales, a quien reconoce como referente.

En cuanto a propuestas, anunció que entre martes y miércoles presentará oficialmente su plan de gobierno departamental, enfocado en economía, educación y otras áreas, respetando las competencias nacionales y departamentales.

Sin embargo, dijo que se debe mejorar la infraestructura educativa y atender las necesidades de los maestros.

Sobre seguridad y narcotráfico, sostuvo que existe una política nacional en marcha y que desde la Gobernación se coadyuvará en el marco de sus competencias, remarcando que la inseguridad no es un problema exclusivo del trópico.

En el ámbito económico, planteó convertir a Cochabamba en el “corazón económico” de Bolivia mediante el impulso a la producción y la industrialización.

También puntualizó la necesidad de definir un modelo económico departamental articulado con el Gobierno nacional.

Loza cuestionó la gestión económica actual y consideró que hubo errores en la conducción del país en los últimos años.

Asimismo, mencionó la importancia de resolver problemas estructurales como el acceso al agua, la contaminación del río Rocha y la gestión de residuos sólidos.

Finalmente, aseguró que, en caso de ganar las elecciones, trabajará con todas las alcaldías sin importar el color político y apostará por una gestión transparente. “Queremos una Cochabamba unida, más allá de las diferencias políticas”, remarcó.

Loza fue senador por el MAS desde noviembre 2020 hasta 2025, además de dirigente de los productores de coca del trópico cochabambino.

Mira la programación en Red Uno Play