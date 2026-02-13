¡Atención! Evite sorpresas en los mercados: conozca horarios y precios este Carnaval

A pocos días de vivir el Carnaval, las familias ya comienzan a organizar sus compras para compartir almuerzos, parrilladas y encuentros llenos de sabor y tradición.

En los principales mercados de Santa Cruz de la Sierra, las vendedoras aseguran que los precios se mantienen estables y accesibles para el bolsillo de la población.

“Por el momento todo está en el mismo precio y nos han indicado que no va a subir”, comentó una comerciante.

¿Cómo están los precios?

De acuerdo con el recorrido realizado en centros de abasto, estos son algunos de los precios referenciales:

Carne de primera: desde Bs 75 el kilo

Pollo: entre Bs 14 y Bs 15 el kilo

Verduras: mantienen su precio e incluso algunas bajaron en comparación a semanas pasadas

Las comerciantes señalan que hay buena provisión de productos, lo que ayuda a evitar incrementos en plena temporada alta.

Horarios y recomendaciones

Durante los días previos al Carnaval, muchos mercados amplían su atención para facilitar las compras. Se recomienda:

Comprar con anticipación

Comparar precios entre puestos

Pedir siempre peso exacto

Mantener el recibo de compra

Además, se sugiere acudir temprano para encontrar mayor variedad de productos frescos.

Abastecimiento garantizado para el Carnaval

Las vendedoras aseguran que existe suficiente stock de carnes, verduras y otros insumos básicos para cubrir la demanda de estos días festivos.

“Hay bastante producto, no va a faltar nada para el Carnaval”, afirmaron.

De esta manera, las familias podrán disfrutar de las fiestas sin preocuparse por aumentos repentinos en los precios.

