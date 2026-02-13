Productores de arroz bloquean el puente de La Amistad en protesta contra el contrabando

Productores e ingenios arroceros instalaron este viernes un punto de bloqueo en la carretera troncal, a la altura del puente de La Amistad, en protesta por el ingreso masivo de arroz importado y presunto contrabando que, aseguran, está generando severas pérdidas económicas al sector.

La medida de presión es protagonizada por productores que días atrás se declararon en estado de emergencia. Denuncian que el mercado nacional se encuentra saturado por arroz de procedencia extranjera, en muchos casos de mala calidad, lo que ha provocado una caída abrupta del precio del quintal hasta los 200 bolivianos, cifra que según sostienen se encuentra por debajo de los costos de producción.

El bloqueo se concentra en el puente de La Amistad, un punto estratégico de conexión vial, donde los manifestantes permanecen en asamblea permanente para definir si la medida se tornará indefinida en caso de no recibir respuesta del Gobierno nacional.

Los arroceros demandan acciones concretas para frenar el contrabando, mayor control en fronteras y la instalación inmediata de mesas de trabajo que permitan atender la problemática estructural que afecta al sector. Asimismo, advirtieron que, de mantenerse la actual situación, la próxima campaña agrícola podría verse seriamente comprometida, poniendo en riesgo el abastecimiento del mercado interno.

Hasta el momento, no se ha informado de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades nacionales, mientras el tránsito en la vía troncal permanece interrumpido.

