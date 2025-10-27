Arroceros requieren 800.000 litros de diésel para iniciar la siembra de verano

Las lluvias recientes fueron favorables para los productores arroceros, pero la falta de diésel amenaza con retrasar el inicio de la campaña de verano. El sector necesita alrededor de 800.000 litros de diésel para concluir la preparación del suelo e iniciar la siembra, informó Gonzalo Vásquez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca).

Vásquez denunció que los costos de producción se incrementaron debido a la compra de diésel en el mercado negro, donde el litro se vende hasta en Bs 15.

“Tomando en cuenta los costos, el combustible que estamos comprando de Bs 10 a 15 por litro, los insumos se han incrementado y que los adquirimos al dólar paralelo. Antes producíamos con $us 600 por hectárea, ahora el costo subió a $us 1.000”, explicó.

El dirigente señaló que, pese a que los productores ya cuentan con insumos y semillas, la falta de combustible impide mover la maquinaria agrícola, lo que podría poner en riesgo la meta de sembrar 120.000 hectáreas.

“Hemos tenido una buena lluvia y las condiciones son favorables. Hay buen precio internacional y perspectivas para exportar incluso, pero falta diésel”, sostuvo Vásquez.

El representante de Fenca advirtió que, si la provisión del combustible no se normaliza en los próximos días, podría reducirse el área cultivada y, en consecuencia, incrementarse el precio del arroz en el mercado interno.

