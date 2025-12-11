CNI reporta caída del PIB industrial en -1% durante 2025

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó que el Producto Interno Bruto (PIB) industrial registró un decrecimiento del -1% en la gestión 2025, resultado de una combinación de factores estructurales y coyunturales que continúan afectando a la producción nacional.

Morales en conferencia de prensa, explicó que cinco factores principales incidieron directamente en la caída del sector industrial:

1.Escasez de hidrocarburos

“La falta de gas, gasolina y diésel afectó de sobremanera la operación diaria de las industrias”, afirmó.

2.Encarecimiento del dólar

El incremento en el costo del dólar encareció insumos, materias primas y maquinaria importada, elevando los costos de producción.

3.Caída de la inversión privada y baja ejecución pública

La falta de seguridad jurídica y la ausencia de incentivos fiscales desincentivaron proyectos productivos y frenaron la renovación tecnológica.

4.Contrabando y falsificación de productos

Estas actividades ilícitas generan competencia desleal y provocan que las empresas formales reduzcan innovación y capacidad de expansión.

5.Crisis económica nacional

El país registró un crecimiento negativo de -0.5% en 2025, con proyecciones de un nuevo descenso para 2026, escenario que repercute directamente en la industria.

El presidente de la CNI añadió que la crisis ya tuvo efectos concretos en el aparato productivo:

Cierre de industrias

Caída del 0.72% en las importaciones

Repunte moderado del 3.33% en las exportaciones, que alcanzaron 2.884 millones de dólares, cifra significativamente menor en comparación con 2022, cuando superaron los 7.000 millones.

Asimismo, Morales alertó que la importación de bienes de capital, principalmente maquinaria para modernizar la producción, disminuyó en 16%, lo que representa un estancamiento en la capacidad futura de crecimiento industrial.

En respuesta a este panorama, la CNI informó que se remitieron a la Asamblea Legislativa cuatro proyectos de ley orientados a la reactivación económica:

Nueva Ley de Inversiones Proyecto de Ley contra el Contrabando Ley contra la Falsificación de Medicamentos Ley Antibloqueos, destinada a garantizar el libre tránsito y la actividad productiva.

