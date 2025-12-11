CNI reporta caída del PIB industrial en -1% durante 2025

La CNI alertó que la importación de bienes de capital, principalmente maquinaria para modernizar la producción, disminuyó en 16%, lo que representa un estancamiento en la capacidad futura de crecimiento industrial.
11/12/2025 11:41
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó que el Producto Interno Bruto (PIB) industrial registró un decrecimiento del -1% en la gestión 2025, resultado de una combinación de factores estructurales y coyunturales que continúan afectando a la producción nacional.
Morales en conferencia de prensa, explicó que cinco factores principales incidieron directamente en la caída del sector industrial:
1.Escasez de hidrocarburos
“La falta de gas, gasolina y diésel afectó de sobremanera la operación diaria de las industrias”, afirmó.
2.Encarecimiento del dólar
El incremento en el costo del dólar encareció insumos, materias primas y maquinaria importada, elevando los costos de producción.
3.Caída de la inversión privada y baja ejecución pública
La falta de seguridad jurídica y la ausencia de incentivos fiscales desincentivaron proyectos productivos y frenaron la renovación tecnológica.
4.Contrabando y falsificación de productos
Estas actividades ilícitas generan competencia desleal y provocan que las empresas formales reduzcan innovación y capacidad de expansión.
5.Crisis económica nacional
El país registró un crecimiento negativo de -0.5% en 2025, con proyecciones de un nuevo descenso para 2026, escenario que repercute directamente en la industria.
El presidente de la CNI añadió que la crisis ya tuvo efectos concretos en el aparato productivo:
Asimismo, Morales alertó que la importación de bienes de capital, principalmente maquinaria para modernizar la producción, disminuyó en 16%, lo que representa un estancamiento en la capacidad futura de crecimiento industrial.
En respuesta a este panorama, la CNI informó que se remitieron a la Asamblea Legislativa cuatro proyectos de ley orientados a la reactivación económica:
