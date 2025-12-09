¡Se viene el aguinaldo! Conozca quiénes podrán cobrarlo

El ministerio de Trabajo recordó que el aguinaldo 2025 debe pagarse como máximo hasta el 19 de diciembre en el sector público y hasta el 20 de diciembre en el sector privado.



La autoridad indicó mediante un instructivo, que todos los empleadores del sector privado y a las entidades del sector público tienen la obligación de cumplir con el pago del Aguinaldo de Navidad correspondiente a la gestión 2025, de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes.



El Ministerio remarcó que el aguinaldo es un derecho adquirido de las trabajadoras y los trabajadores del país y que su cumplimiento es de carácter obligatorio, por lo que advierte que su incumplimiento puede derivar en sanción de pago doble del aguinaldo, además de la multa por infracción a la Ley Social en los casos que corresponda.

¿Quiénes pueden recibir su aguinaldo?

Son beneficiarias y beneficiarios del aguinaldo todas las personas que presten servicios por cuenta ajena, bajo relación de subordinación o dependencia, y que perciban remuneración en cualquiera de sus modalidades.

El instructivo aclara que:

· Para las trabajadoras y trabajadores amparados por la Ley General del Trabajo, basta con que hayan acumulado tres (3) meses de trabajo ininterrumpido durante el año 2025 para acceder al aguinaldo completo.

· En el caso de obreras y obreros, se reconoce el derecho al aguinaldo con un (1) mes calendario de trabajo en la gestión, pagado en forma proporcional cuando corresponda.

Mira la programación en Red Uno Play