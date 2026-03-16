Arranca la semana con cambios en el dólar paralelo: así cotiza este lunes 16 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este lunes 16 de marzo una ligera variación a la baja, de acuerdo con datos publicados por plataformas que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 9,40 para la compra y Bs 9,35 para la venta.

Las cifras representan un pequeño ajuste respecto a la jornada anterior.

El mismo portal reportaba el domingo una cotización de Bs 9,42 para la compra y Bs 9,38 para la venta.

Los datos publicados este lunes muestran una leve disminución en el valor de la divisa dentro del mercado informal.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus registros cada 15 minutos, también reporta un comportamiento similar.

Según esa plataforma, el dólar paralelo se ubica en Bs 9,40 para la compra y Bs 9,36 para la venta.

El domingo, el sitio registraba Bs 9,42 para la compra y Bs 9,38 para la venta, lo que también refleja una ligera reducción en la cotización.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia.

Sin embargo, sus cotizaciones suelen ser utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan operaciones en dólares fuera del sistema bancario.

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