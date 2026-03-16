Alerta de seguridad: Agencia Consular de EE. UU. en Santa Cruz cerrará del 16 al 20 de marzo

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió una alerta de seguridad tras la detención de Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado uno de los criminales más buscados de los últimos años. El arresto ocurrió la mañana del 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra.

En el comunicado oficial, la representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar precauciones durante su permanencia en Santa Cruz.

Entre las recomendaciones se incluye mantenerse informados a través de medios locales, estar atentos al entorno y mantener un perfil bajo mientras permanezcan en la ciudad.

Cierre temporal de la agencia consular

La embajada informó que la Agencia Consular de Estados Unidos en Santa Cruz permanecerá cerrada desde el lunes 16 hasta al menos el viernes 20 de marzo.

Durante ese periodo, la atención y asistencia a ciudadanos estadounidenses será brindada desde la Embajada en La Paz.

La misión diplomática indicó que continuará emitiendo actualizaciones sobre la situación de seguridad en Bolivia cuando sea necesario.

Recomendación para viajeros

Las autoridades también instaron a los viajeros a registrarse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

Este sistema permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto con autoridades consulares en caso de emergencia.

Arresto y traslado de Marset

Sebastián Marset fue arrestado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. Tras su captura, fue expulsado del país y entregado a autoridades estadounidenses.

En Estados Unidos enfrentará cargos por presunto narcotráfico internacional y lavado de dinero, según información oficial.

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