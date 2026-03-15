De fugitivo internacional a acusado en EE.UU.: así terminó la fuga de Marset

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) confirmó este sábado que el narcotraficante Sebastián Marset ya se encuentra en territorio estadounidense, donde enfrentará cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero.

A través de un comunicado oficial, el administrador de la DEA, Terrance Cole, informó que agentes de la agencia antidrogas escoltaron a Marset hacia Estados Unidos luego de su captura y posterior expulsión desde Bolivia.

Cole recordó que hace casi un año la DEA incluyó a Marset en su lista de fugitivos más buscados como parte de los esfuerzos para desmantelar la organización criminal que lideraba.

“Hace casi un año, la DEA incluyó a Sebastián Marset en su lista de fugitivos más buscados, con el compromiso de perseguirlo sin descanso y desmantelar su organización de narcotráfico. Hoy agentes de la DEA lo escoltaron a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”, señala el comunicado.

La autoridad destacó que la captura del narcotraficante representa un avance importante en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Asimismo, reiteró que la DEA mantiene como prioridad desarticular redes internacionales dedicadas al tráfico de drogas.

En el pronunciamiento, Cole también agradeció la colaboración de las fuerzas del orden bolivianas en el operativo que permitió la captura del narcotraficante.

“Las acciones de este fin de semana reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas. Agradecemos la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas para la captura de Marset”, afirmó.

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