Hoy juega La Verde: Bolivia enfrenta a Trinidad y Tobago antes del repechaje mundialista

La selección boliviana salta esta tarde al estadio Tahuichi Aguilera para disputar su último amistoso antes del repechaje rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará a las 16:00 y será la despedida de La Verde ante su hinchada antes del viaje a México.
15/03/2026 7:52
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La ilusión vuelve a rodar en el césped.
La selección boliviana disputará este domingo un partido amistoso frente a Trinidad y Tobago en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz, desde las 16:00, en lo que será su último ensayo antes del decisivo repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El encuentro representa una prueba clave para La Verde, que busca ajustar su funcionamiento y despedirse con una victoria ante su público antes de viajar a Monterrey, donde enfrentará uno de los partidos más importantes de los últimos años.
El compromiso se jugará en el principal escenario deportivo de Santa Cruz y será transmitido en Bolivia por Unitel.
Un último ensayo antes de la batalla
El partido ante Trinidad y Tobago servirá como el último termómetro para el cuerpo técnico y los jugadores antes del desafío internacional que definirá si Bolivia sigue soñando con el Mundial.
El encuentro fue programado inicialmente en otro horario, pero se adelantó a las 16:00 debido a trabajos en el sistema de iluminación del estadio.
Más allá de ser un amistoso, el duelo llega en un momento clave: la selección necesita ritmo, confianza y minutos de competencia antes del repechaje.
Posibles alineaciones
Bolivia
Carlos Lampe; Luis Paz, Marcelo Torrez, Richet Gómez, Lucas Macazaga; Ramiro Vaca, Ervin Vaca, Moisés Villarroel, Carlos Melgar; Bruno Miranda y Fernando Nava.
Trinidad y Tobago
Marvin Phillip; Kobi Henry, Jerrin Jackie, Déron Payne; Noah Powder, Steffen Yeates, Andre Rampersad; Real Gill, Kevin Molino, Nathaniel James y Ryan Telfer.
Cuándo juega Bolivia el repechaje al Mundial
El verdadero desafío llegará en pocos días.
Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey (México) en el primer partido del repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
Si logra superar esa llave, La Verde deberá disputar una segunda y decisiva final frente a Irak por uno de los últimos boletos al Mundial.
En otras palabras, Bolivia necesita ganar dos partidos más para volver a una Copa del Mundo y convertir el sueño en realidad.
Por ahora, todo comienza con una prueba en casa.
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