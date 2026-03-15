Hoy juega La Verde: Bolivia enfrenta a Trinidad y Tobago antes del repechaje mundialista

La ilusión vuelve a rodar en el césped.

La selección boliviana disputará este domingo un partido amistoso frente a Trinidad y Tobago en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz, desde las 16:00, en lo que será su último ensayo antes del decisivo repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El encuentro representa una prueba clave para La Verde, que busca ajustar su funcionamiento y despedirse con una victoria ante su público antes de viajar a Monterrey, donde enfrentará uno de los partidos más importantes de los últimos años.

El compromiso se jugará en el principal escenario deportivo de Santa Cruz y será transmitido en Bolivia por Unitel.

Un último ensayo antes de la batalla

El partido ante Trinidad y Tobago servirá como el último termómetro para el cuerpo técnico y los jugadores antes del desafío internacional que definirá si Bolivia sigue soñando con el Mundial.

El encuentro fue programado inicialmente en otro horario, pero se adelantó a las 16:00 debido a trabajos en el sistema de iluminación del estadio.

Más allá de ser un amistoso, el duelo llega en un momento clave: la selección necesita ritmo, confianza y minutos de competencia antes del repechaje.

Posibles alineaciones

Bolivia

Carlos Lampe; Luis Paz, Marcelo Torrez, Richet Gómez, Lucas Macazaga; Ramiro Vaca, Ervin Vaca, Moisés Villarroel, Carlos Melgar; Bruno Miranda y Fernando Nava.

Trinidad y Tobago

Marvin Phillip; Kobi Henry, Jerrin Jackie, Déron Payne; Noah Powder, Steffen Yeates, Andre Rampersad; Real Gill, Kevin Molino, Nathaniel James y Ryan Telfer.

Cuándo juega Bolivia el repechaje al Mundial

El verdadero desafío llegará en pocos días.

Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey (México) en el primer partido del repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Si logra superar esa llave, La Verde deberá disputar una segunda y decisiva final frente a Irak por uno de los últimos boletos al Mundial.

En otras palabras, Bolivia necesita ganar dos partidos más para volver a una Copa del Mundo y convertir el sueño en realidad.

Por ahora, todo comienza con una prueba en casa.

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