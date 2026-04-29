“Son tres meses que no recibimos salario”: Salud protesta con olla común afuera de la casa de Jhonny Fernández

Profesionales en salud protagonizaron este miércoles una protesta con una olla común en puertas del domicilio del todavía alcalde Jhonny Fernández, en la zona de Las Palmas, para exigir el pago de salarios adeudados y denunciar la crisis económica que atraviesa el sector.

La medida fue impulsada por la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), que cumple su tercer día de paro. Los manifestantes señalaron que la protesta simbólica busca reflejar la difícil situación que enfrentan cientos de trabajadores.

“Estamos tratando de representar a nuestra población para que entienda la realidad que estamos pasando como profesionales en salud. Nuestros colegas ya no tienen el sustento económico para llevar la alimentación a sus hijos, a sus casas, a sus familias”, afirmó Rocío Rivero, secretaria general de Fesirmes.

Rivero sostuvo que el problema no es reciente y aseguró que arrastran retrasos desde la pasada gestión. “Estamos sufriendo desde hace tres meses, pero en realidad venimos sufriendo hace un año. El año pasado estuvimos entre cuatro y seis meses, la mayoría del personal, sin recibir salario”, denunció.

Asimismo, indicó que existen otras obligaciones pendientes con el personal, como subsidios para mujeres embarazadas y lactantes, además de aportes a la gestora pública.

La dirigente también informó que ya presentaron demandas penales por presuntas irregularidades administrativas y responsabilizó a las autoridades salientes por el deterioro del sistema de salud municipal.

Desde Fesirmes esperan que las nuevas autoridades asuman acciones inmediatas para regularizar los pagos y atender la crisis que afecta tanto al personal sanitario como a la población cruceña.

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