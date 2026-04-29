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Policial

“Una de las hijas vio el crimen”: hijo aprehendido por matar a su padre a puñaladas; Fiscalía investiga

Según las primeras investigaciones, el joven habría intentado encubrir el crimen denunciando un supuesto robo ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Charles Muñoz Flores

29/04/2026 13:46

Tragedia familiar: una hija presenció el asesinato de su padre. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

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Un joven de 22 años fue aprehendido por la presunta muerte de su padre, un hombre de 55 años, en un hecho ocurrido la madrugada de este miércoles en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz abrió una investigación por el delito de parricidio.

De acuerdo con el fiscal asignado al caso, Carlos Candia, el hecho se registró cerca de las 03:00 de la madrugada. Según las primeras investigaciones, el joven habría intentado encubrir el crimen denunciando un supuesto robo ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

“El señor falleció de manera instantánea por heridas penetrantes con arma blanca”, informó Candia, al detallar que la víctima presentaba múltiples lesiones causadas por un cuchillo de mesa.

Uno de los elementos más impactantes del caso es que una de las hijas de la víctima habría presenciado el ataque. Según el fiscal, en el lugar se encontraban tres personas: el presunto autor, la hija y el hombre fallecido.

Personal de homicidios realizó el levantamiento legal del cadáver, mientras la Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar el móvil del hecho. De manera preliminar, se conoció que entre padre e hijo existían discusiones previas.

La víctima se dedicaba presuntamente al préstamo de dinero. Sin embargo, ni familiares del fallecido ni del acusado brindaron declaraciones sobre lo ocurrido.

El caso permanece en etapa investigativa y el aprehendido deberá prestar su declaración ante las autoridades competentes en las próximas horas.

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