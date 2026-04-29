Fingió un robo y terminó confesando el asesinato de su padre; investigan el crimen en Montero

Un hecho de sangre se registró en Montero, Santa Cruz, donde un joven de 26 años fue arrestado tras confesar inicialmente haber acabado con la vida de su propio padre, un hombre de 65 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada. Inicialmente, el hijo acudió hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para denunciar un supuesto robo violento al interior de su vivienda.

Sin embargo, las contradicciones en su declaración despertaron sospechas entre los investigadores, quienes procedieron con su arresto. Posteriormente, el sujeto admitió ser el autor del asesinato.

Según versiones preliminares, el presunto parricida manifestó que mantenía problemas familiares con su padre desde tiempo atrás, situación que habría derivado en el fatal desenlace.

Personal de la División Homicidios realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia médico-legal para determinar con precisión las causas de la muerte.

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