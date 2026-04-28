El 10% puede sufrir secuelas permanentes por chikungunya: Conozca las tres fases del tratamiento

El chikungunya continúa siendo una enfermedad que preocupa a la población debido a los fuertes dolores articulares que provoca y a las posibles secuelas que puede dejar en algunos pacientes. El epidemiólogo Roberto Torrez explicó que el tratamiento depende de la etapa en la que se encuentre la enfermedad y recomendó acudir de inmediato a un centro de salud, evitando la automedicación.

“El virus se transmite cuando el mosquito pica a una persona enferma, se infecta y luego pica a una persona sana”, detalló el especialista.

Según Torrez, el manejo médico se divide en tres fases. La primera es la fase aguda, en la que se busca aliviar los síntomas mediante calmantes, antiinflamatorios e hidratación. Posteriormente viene la fase subaguda, comprendida entre los 10 y 90 días, donde se administran antiinflamatorios por un tiempo prolongado.

Finalmente está la fase crónica, en la que algunos pacientes requieren seguimiento especializado debido al daño en las articulaciones. En estos casos, la atención puede quedar en manos de un traumatólogo o reumatólogo.

El experto señaló que cerca del 90% de los pacientes logra recuperarse satisfactoriamente, mientras que el 10% restante puede presentar secuelas durante meses o incluso años, dependiendo del grado de afectación articular.

Ante esta situación, insistió en la importancia de buscar atención médica oportuna y no consumir medicamentos sin supervisión profesional.

Asimismo, recomendó reforzar las medidas de prevención en los hogares, como el uso de mosquiteros, repelentes y la eliminación de criaderos de mosquitos, para evitar la proliferación del vector transmisor.

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