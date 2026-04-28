La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que ya cuenta con los perfiles de varias personas sospechosas de estar vinculadas al asesinato de José Pedro Rojas Velasco, alias ‘Pepa’, ocurrido en Santa Cruz. Según el director departamental de la unidad, coronel Jhonny Coca, estas personas serán citadas a declarar y, en caso de no presentarse, podrán ser aprehendidas.

La autoridad explicó que durante las investigaciones se identificó a un grupo de individuos que realizaba una especie de patrullaje en inmediaciones del lugar donde se encontraba la víctima. Asimismo, la Policía ya tiene registrados los vehículos utilizados y avanza en la identificación plena de sus ocupantes.

De acuerdo con la Felcc, alias ‘Pepa’, de 29 años, ocupaba una posición de tercera línea dentro de la estructura criminal vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset y se desempeñaba como piloto de la organización.

Entre las principales hipótesis del crimen, la Policía maneja una posible disputa interna por el control de la organización, ya que la víctima tendría la oportunidad de asumir mayor liderazgo. Otra línea investigativa apunta a un ajuste de cuentas ejecutado por un grupo rival debido a hechos violentos anteriores en los que supuestamente participó.

El coronel Coca señaló que el copiloto que sobrevivió al ataque brindó información relevante sobre el presunto autor material, a quien habría visto descender de un vehículo rojo o guindo antes de disparar contra la camioneta donde se encontraba ‘Pepa’.

Además, la Felcc realiza una investigación paralela digital para establecer quiénes estuvieron en la zona antes, durante y después del crimen, con el objetivo de identificar a asistentes al evento y a los responsables directos del ataque.

La Policía también descartó cualquier vínculo entre este caso y otros hechos sangrientos registrados recientemente en San Matías, Warnes y Puerto Guijarro.

Finalmente, la institución anunció que para esta jornada se prevén allanamientos y nuevas citaciones dentro de las pesquisas para esclarecer el asesinato de alias ‘Pepa’.

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