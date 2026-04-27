La Policía Boliviana investiga el asesinato de José Pedro Rojas Velasco, alias ‘Pepa’, ocurrido el domingo en el norte de Santa Cruz, y maneja como principal hipótesis una presunta disputa interna dentro del grupo vinculado a Sebastián Marset.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que el hecho se registró durante una competencia automovilística tipo Terix, cuando la víctima se preparaba para iniciar una segunda vuelta.

Según el reporte oficial, un vehículo color guindo circuló en sentido contrario hasta acercarse al lugar donde estaban estacionados los participantes. De ese motorizado descendió un hombre encapuchado, quien realizó múltiples disparos contra Rojas Velasco y luego escapó.

La víctima fue auxiliada por personas presentes en el lugar y trasladada al hospital Nuestra Señora del Rosario, donde llegó sin signos vitales.

El jefe policial señaló que la autopsia médico-legal determinó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por impactos de arma de fuego. Además, precisó que el cuerpo presentaba seis heridas de bala: cuatro con orificio de entrada y salida, y dos solo de entrada.

Gómez indicó que, de acuerdo con información preliminar, José Pedro Rojas Velasco sería piloto de Sebastián Marset, extremo que continúa bajo investigación.

Consultado sobre el posible móvil del crimen, la autoridad respondió que “la hipótesis más importante” apunta a una lucha de poder entre algunos sectores del grupo de Marset.

“Estamos en un proceso de investigación. Lo que queremos es determinar primeramente la autoría. En virtud de ello vamos a poder establecer a qué grupo pertenece y cuál sería la intención de estos sujetos”, afirmó.

Respecto a Arnoldo Roca Eugenio, copiloto que acompañaba a la víctima, Gómez aclaró que no resultó herido y logró escapar del lugar durante el ataque. Posteriormente, se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración informativa.

La Policía anunció allanamientos, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos con el objetivo de esclarecer el caso en el menor tiempo posible.

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