TEMAS DE HOY:
Alias Pepa accidente de tránsito Muerte

21ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Policía investiga “lucha de poder” en grupo de Marset tras asesinato de alias ‘Pepa’ en Santa Cruz

El jefe policial señaló que la autopsia médico-legal determinó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por impactos de arma de fuego. Además, precisó que el cuerpo presentaba seis heridas de bala: cuatro con orificio de entrada y salida, y dos solo de entrada.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 9:32

Crimen de piloto de rally en Santa Cruz abre hipótesis de pugna interna del grupo de Marset. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía Boliviana investiga el asesinato de José Pedro Rojas Velasco, alias ‘Pepa’, ocurrido el domingo en el norte de Santa Cruz, y maneja como principal hipótesis una presunta disputa interna dentro del grupo vinculado a Sebastián Marset.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que el hecho se registró durante una competencia automovilística tipo Terix, cuando la víctima se preparaba para iniciar una segunda vuelta.

Según el reporte oficial, un vehículo color guindo circuló en sentido contrario hasta acercarse al lugar donde estaban estacionados los participantes. De ese motorizado descendió un hombre encapuchado, quien realizó múltiples disparos contra Rojas Velasco y luego escapó.

La víctima fue auxiliada por personas presentes en el lugar y trasladada al hospital Nuestra Señora del Rosario, donde llegó sin signos vitales.

El jefe policial señaló que la autopsia médico-legal determinó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por impactos de arma de fuego. Además, precisó que el cuerpo presentaba seis heridas de bala: cuatro con orificio de entrada y salida, y dos solo de entrada.

Gómez indicó que, de acuerdo con información preliminar, José Pedro Rojas Velasco sería piloto de Sebastián Marset, extremo que continúa bajo investigación.

Consultado sobre el posible móvil del crimen, la autoridad respondió que “la hipótesis más importante” apunta a una lucha de poder entre algunos sectores del grupo de Marset.

“Estamos en un proceso de investigación. Lo que queremos es determinar primeramente la autoría. En virtud de ello vamos a poder establecer a qué grupo pertenece y cuál sería la intención de estos sujetos”, afirmó.

Respecto a Arnoldo Roca Eugenio, copiloto que acompañaba a la víctima, Gómez aclaró que no resultó herido y logró escapar del lugar durante el ataque. Posteriormente, se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración informativa.

La Policía anunció allanamientos, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos con el objetivo de esclarecer el caso en el menor tiempo posible.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD