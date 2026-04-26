Ola de violencia: tres personas acribilladas en menos de 24 horas en Santa Cruz

En menos de 24 horas, en el departamento de Santa Cruz se registraron tres hechos de muerte con características similares: las víctimas fueron acribilladas a balazos y los autores se dieron a la fuga, lo que genera preocupación en la población y moviliza a las autoridades.

El primer caso se reportó la tarde del sábado en San Matías, donde un hombre fue asesinado mientras participaba en un cuadrangular de fútbol. Testigos indicaron que los atacantes descendieron de una vagoneta, dispararon contra la víctima y luego huyeron del lugar.

El segundo hecho ocurrió en Puerto Quijarro, donde una persona de nacionalidad brasileña fue abatida a tiros en un restaurante. De acuerdo con reportes preliminares, los agresores irrumpieron en el lugar y abrieron fuego de forma directa, provocando la muerte instantánea de la víctima.

El tercer caso se registró durante una competencia automovilística en la zona de la Nueva Santa Cruz, donde la víctima, identificada como José P.R., fue acribillada a bordo de su vehículo tipo Terix (Can-Am) cuando se alistaba para participar en una prueba del rally organizado por Adecruz.

El piloto fue auxiliado; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas. El hecho generó pánico entre los asistentes y obligó a la suspensión inmediata del evento.

La Policía Boliviana inició operativos para dar con los responsables y esclarecer los hechos. Entretanto, se aguarda un informe oficial que determine si existe algún vínculo entre los tres casos que mantienen en alerta a la población cruceña.

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