El asesinato de un participante durante la segunda fecha del rally Rally Nueva Santa Cruz, en la zona de la Nueva Santa Cruz ha generado conmoción y abrió varias interrogantes en torno a las circunstancias del hecho.

Qué se sabe

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima, identificada como José P.R., participaba en la competencia a bordo de un vehículo Terix (Can-Am) cuando fue atacada por un sujeto armado que descendió de una vagoneta.

El participante se alistaba para realizar su segunda vuelta de esta competencia deportiva que se realiza en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz.

En la escena del crimen, se evidenció la presencia de múltiples casquillos de bala, distribuidos en un perímetro que alcanza varios metros, mientras que el motorizado terminó impactando contra una palmera tras el ataque.

Tras el hecho, los organizadores suspendieron la competencia, y la Policía Boliviana activó un operativo para dar con los responsables.

El cuerpo de la víctima fue traslado hasta la morgue judicial del municipio de Warnes.

Qué no se sabe

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los autores del ataque.

Asimismo, no existe un informe final que determine con precisión la secuencia de los hechos ni si la víctima intentó escapar antes de perder el control del vehículo.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial que permita esclarecer este hecho de sangre.

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