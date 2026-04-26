Matan a balazos a piloto durante competencia de rally en Santa Cruz

La violencia irrumpió en un evento deportivo este fin de semana en Santa Cruz de la Sierra. Un piloto fue asesinado a balazos en la zona de Nueva Santa Cruz, instantes antes de la largada de la segunda fecha del Rally organizado por ADECRUZ.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima participaba a bordo de un vehículo tipo Can-Am cuando fue interceptada por una vagoneta en el área de parqueo cerrado.

Testigos relataron que un hombre descendió del motorizado y abrió fuego de manera directa contra el piloto, efectuando más de 15 disparos.

El competidor fue auxiliado de inmediato, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

ATAQUE DIRECTO Y SUSPENSIÓN DEL EVENTO

El hecho ocurrió segundos antes del inicio de la competencia, lo que generó escenas de pánico entre los presentes.

Tras el ataque, los organizadores decidieron suspender de forma inmediata la jornada deportiva, mientras efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) activaron un operativo para dar con los responsables.

El cuerpo fue trasladado para la autopsia legal, mientras se espera un informe oficial de la unidad de homicidios que permita esclarecer el caso.

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