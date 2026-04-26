TEMAS DE HOY:
Matan a piloto de rally Eva Copa rescate animal

24ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Matan a balazos a piloto durante competencia de rally en Santa Cruz

Según testigos, una vagoneta interceptó el vehículo Terix (Can-Am) de la víctima; un sujeto descendió del motorizado y abrió fuego de manera directa contra el competidor.

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 13:57

La víctima estaba abordo del vehículo de competencia. Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La violencia irrumpió en un evento deportivo este fin de semana en Santa Cruz de la Sierra. Un piloto fue asesinado a balazos en la zona de Nueva Santa Cruz, instantes antes de la largada de la segunda fecha del Rally organizado por ADECRUZ.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima participaba a bordo de un vehículo tipo Can-Am cuando fue interceptada por una vagoneta en el área de parqueo cerrado.

Testigos relataron que un hombre descendió del motorizado y abrió fuego de manera directa contra el piloto, efectuando más de 15 disparos.

El competidor fue auxiliado de inmediato, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

ATAQUE DIRECTO Y SUSPENSIÓN DEL EVENTO

El hecho ocurrió segundos antes del inicio de la competencia, lo que generó escenas de pánico entre los presentes.

Tras el ataque, los organizadores decidieron suspender de forma inmediata la jornada deportiva, mientras efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) activaron un operativo para dar con los responsables.

El cuerpo fue trasladado para la autopsia legal, mientras se espera un informe oficial de la unidad de homicidios que permita esclarecer el caso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD