“Que se investigue y haga justicia”: Un muerto y un herido por arma de fuego en Los Negros, Santa Cruz

Un hecho de sangre registrado la madrugada de este jueves en la comunidad de Los Negros, en Santa Cruz, dejó como saldo a una persona fallecida y otra herida por impactos de arma de fuego, causando consternación entre los pobladores de la zona.

Según los reportes preliminares, dos hombres fueron auxiliados y trasladados de emergencia al centro de salud de la localidad tras resultar heridos por disparos. Sin embargo, uno de ellos perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

“Lamentamos que haya sucedido esto en nuestro pueblo, un pueblo donde nunca se había visto una situación así, un deceso ocasionado por arma de fuego. Reprochamos que esto haya pasado en nuestro pueblo”, expresó un poblador a Radio Acer.

Asimismo, señaló que la víctima fatal era un joven muy conocido en la comunidad. “Un muchacho lleno de vida, con mucha inclinación al deporte. Le han coartado el derecho a la vida y esperamos que se investigue y se haga justicia. Se tiene que dar con los responsables”, manifestó.

Por su parte, el director del Hospital de Los Negros informó que el personal médico recibió una llamada de emergencia durante la madrugada alertando sobre dos personas heridas por arma de fuego.

“Se procede a ir a recoger a los pacientes. Ambos ingresan a emergencia, pero el médico evidencia que uno tenía una herida en la pierna y el otro en la región del tórax. Se brindó atención inmediata, pero lamentablemente se confirmó el deceso de uno de ellos”, explicó.

La otra persona herida fue derivada al hospital de Vallegrande para recibir atención especializada, mientras que el cuerpo de la víctima fatal fue trasladado a la morgue de Mairana.

Las circunstancias del hecho aún son investigadas por las autoridades, mientras familiares y pobladores exigen que el caso sea esclarecido y se identifique a los responsables.

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