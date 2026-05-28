“Me quitó el teléfono”: Madre fue asaltada con su hijo en brazos dentro de un micro en Santa Cruz

Una mujer vivió momentos de terror el Día de la Madre tras ser víctima de un violento robo mientras viajaba en un micro junto a su hijo de casi tres años, en la zona del quinto anillo de Santa Cruz.

La mujer relató que cuatro jóvenes interceptaron el vehículo y uno de ellos le arrebató el celular mientras otro la amenazaba con un cuchillo.

Según la víctima, el hecho ocurrió cuando se dirigía a su instituto para participar de un agasajo por el Día de la Madre. “Uno no se imagina que le van a pasar estas cosas”, contó.

“Yo estaba sentada en la parte de adelante con mi hijito en falda. Uno de ellos se paró en la puerta para que no cierren y el otro me quitó el teléfono de la mano”, indicó.

La víctima aseguró que uno de los antisociales la apuntó con un cuchillo blanco y la amenazó para intimidarla.

Tras el robo, la mujer decidió perseguir a los delincuentes junto a un taxista que la ayudó. Durante la persecución, uno de los jóvenes lanzó un ladrillo contra el parabrisas del vehículo. “Gracias a Dios no llegó a impactar contra mi hijito”, relató.

Horas después logró recuperar su celular gracias a la ayuda de un desconocido. “Se lo entregaron a otro señor que no conozco y él me lo devolvió en mis manos”, contó agradecida.

La mujer pidió mayor seguridad y cuestionó la demora policial. “Llamamos a la Policía y tardó bastante. Cuando llegó ya era tarde”, lamentó.

El caso generó preocupación debido a que la víctima se encontraba con su hijo pequeño al momento del asalto. La Policía continúa realizando operativos para dar con el resto de los implicados.

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