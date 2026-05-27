Disparan y matan a una persona en San Matías mientras festejaba el Día de las Madres

Un violento hecho de presunto sicariato interrumpió de forma trágica los festejos del Día de las Madres en el barrio Cristo Rey, ubicado en el municipio fronterizo de San Matías, en Santa Cruz. Según el informe preliminar de la Policía, un grupo de encapuchados fuertemente armados descendió de un vehículo y abrió fuego en la presunta reunión familiar.

Ante la gravedad del suceso, un contingente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) junto a equipos de inteligencia se desplaza a la zona para tomar contacto con las víctimas del fallecido. Mientras el primer fallecido permanece en la morgue local, reportes policiales indican que una segunda víctima presuntamente perdió la vida rumbo a un hospital de Cáceres, en territorio brasileño.

Hipótesis del Ministerio Público

Las autoridades judiciales manejan las primeras líneas de investigación sobre los móviles que desencadenaron la ráfaga de impactos de bala en la vivienda. Por las características del ataque, el Ministerio Público no descarta que este doble crimen esté directamente vinculado al narcotráfico u otras actividades ilícitas en la región.

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