Aparatoso accidente en el centro de Cochabamba deja un vehículo volcado tras choque con trufi

Una mañana de gran susto y caos vehicular se vivió hoy en el centro de la ciudad. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la intersección de las avenidas Aniceto Arce y Papa Paulo, donde la colisión entre dos motorizados provocó que uno de ellos terminara completamente volcado sobre la vía, dejando daños materiales de consideración.

El siniestro vial movilizó de inmediato a personal de Tránsito y generó alarma entre los transeúntes y vecinos que a esa hora iniciaban sus actividades.

"Escuché la bulla y vi que el semáforo se movió; yo estaba tomando desayuno. Solamente miraba el auto que se iba a venir hacia mí", relató con temor una testigo presencial del hecho, quien se encontraba a pocos metros del impacto.

Cruce de acusaciones e imprudencia

El hecho involucró a una vagoneta particular y a un automóvil blanco perteneciente a la línea de trufis 134. Según las primeras declaraciones en el lugar, el conductor de la vagoneta apuntó directamente al chofer del transporte público por haber causado el impacto al ignorar la señalización vial.

"Se ha pasado en rojo el señor del auto blanco", acusó el conductor afectado, quien afortunadamente resultó ileso y añadió: "Estoy bien, gracias a Dios". Quienes habitan y trabajan en los alrededores señalaron que los vehículos que bajan desde el municipio de Sacaba suelen realizar giros indebidos o no ceder el paso en dicho cruce.

Vecinos exigen mayor control en la zona

La intersección de las avenidas Aniceto Arce y Papa Paulo fue catalogada por los propios residentes como un punto crítico y peligroso para la seguridad vial. "Es un desastre. Hacen lo que les da la gana en esta esquina", protestó indignada una vecina de la zona.

Luego de varios minutos de intensa congestión vehicular que paralizó el tráfico en el sector, efectivos de la Dirección de Tránsito de la Policía Boliviana procedieron a remolcar los motorizados y trasladaron a ambos conductores a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes, realizar los test de alcoholemia y determinar las responsabilidades técnicas del hecho.

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