Fatal hecho de tránsito en Santa Cruz: un conductor perdió la vida tras fuerte impacto

Un fatal hecho de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en la carretera al norte de Santa Cruz, a la altura del puente del aeropuerto Viru Viru, dejando como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente involucró a un vehículo de color rojo que terminó completamente destrozado tras ser impactado por detrás por un camión.

Según versiones recogidas en el lugar, el conductor del camión no habría logrado frenar a tiempo y chocó violentamente. Testigos señalaron que el motorizado circulaba presuntamente a alta velocidad antes del impacto.

“Según lo que comentan, el auto frenó en el semáforo y el otro le dio de atrás. Dicen que venía corriendo como a 120 kilómetros por hora”, relató uno de los paramédicos que llegó al lugar para auxiliar a las víctimas.

Producto de la colisión, una persona perdió la vida en el lugar. Su cuerpo fue evacuado hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla para la autopsia correspondiente.

En tanto, la otra persona resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un centro médico de la capital cruceña, donde recibe atención médica.

Efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito llegaron hasta el sector para realizar los peritajes e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades.

En la zona todavía se observaban marcas del impacto sobre la vía y daños severos en el vehículo involucrado. Las autoridades también tomaron declaraciones de testigos que presenciaron el hecho.

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