Santa Cruz: Vehículo chocó un poste, volcó y el conductor se dio a la fuga

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la avenida San Aurelio, entre el tercer y cuarto anillo, de Santa Cruz donde un vehículo impactó contra un poste de tendido eléctrico y terminó volcado, generando congestionamiento en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Unidad de Tránsito, el hecho fue catalogado como un “choque a objeto fijo seguido de vuelco de campana”. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga, por lo que actualmente se encuentra en proceso de investigación.

En el lugar se evidenciaron daños de consideración tanto en el motorizado como en el poste de electricidad, que quedó prácticamente destruido, con cables expuestos sobre la vía. Además, se observó la presencia de sangre en el pavimento, lo que hace presumir que hubo personas heridas, aunque hasta el momento no se confirmó la cantidad de ocupantes del vehículo.

Testigos señalaron que el motorizado circulaba a alta velocidad, versión que es analizada por las autoridades debido a la magnitud del impacto.

El accidente provocó un importante caos vehicular, obligando a desviar el tránsito, especialmente del transporte público que circula por la zona.

Personal policial realizó el levantamiento del vehículo con apoyo de una grúa, mientras se espera la intervención de la empresa encargada del servicio eléctrico para retirar los cables y reparar los daños.

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