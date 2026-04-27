Crisis en el Oncológico: pacientes con cáncer esperan hasta seis meses para tratamiento

El subdirector del hospital Oncológico de Santa Cruz, Diego Montenegro, advirtió que el sistema atraviesa una situación “crítica” debido a la falta de infraestructura, personal y equipamiento, lo que ha llevado a declararse en emergencia.

“Es crítica completamente la situación”, afirmó Montenegro, al explicar que los pacientes con cáncer enfrentan largos retrasos desde el diagnóstico hasta el inicio de su tratamiento. Detalló que “un paciente oncológico puede demorarse hasta seis meses o más en iniciar su tratamiento”, debido a los múltiples “cuellos de botella” en el sistema.

Según explicó, los pacientes con cáncer enfrentan largos retrasos desde el diagnóstico hasta el inicio de su tratamiento. Actualmente, los estudios de laboratorio pueden tardar semanas o más de un mes, mientras que las tomografías y cirugías presentan listas de espera de hasta dos meses.

En conjunto, estos retrasos provocan que un paciente demore hasta seis meses o más en comenzar su tratamiento, afectando directamente sus posibilidades de recuperación.

El hospital, considerado el principal centro oncológico del país, opera con una capacidad insuficiente. Solo cuenta con 33 camas de internación y tres camas habilitadas en terapia intensiva, pese a que existen seis disponibles, pero sin personal suficiente para su funcionamiento.

Montenegro señaló que los servicios esenciales como quimioterapia, radioterapia y cirugías continúan funcionando, pero a “media máquina”. A esto se suma la paralización del acelerador de radioterapia. “Prácticamente estamos sin radioterapia, que es fundamental”, alertó.

El déficit de recursos humanos es otro de los principales problemas. Se estima que el hospital necesita al menos 150 ítems adicionales, principalmente enfermeras, técnicos y personal de apoyo. “En todas las áreas ya no podemos más”, remarcó, al describir la sobrecarga del personal.

Sobre la atención diaria, el médico graficó la situación: “El hospital es como un mercado… no entra un alfiler”, reflejando la saturación del centro.

En cuanto a los medicamentos, indicó que si bien el Sistema Único de Salud (SUS) garantiza recursos, existen dificultades en el mercado. “Hay situaciones externas que aunque tengamos el dinero no lo podemos comprar”, explicó.

Finalmente, pidió a las autoridades acudir al hospital para constatar la situación. “La enfermedad no espera y nuestros pacientes necesitan ser atendidos de manera oportuna”, enfatizó.

La crisis expone la urgencia de fortalecer el sistema de salud, mejorar la infraestructura y dotar de personal suficiente para evitar que el colapso continúe afectando a quienes luchan contra el cáncer.

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