Sin camas, sin equipos y sin personal: El Hospital Oncológico en emergencia

El Hospital Oncológico de Santa Cruz enfrenta un colapso en su capacidad de atención debido a la falta de personal, infraestructura insuficiente y equipos fuera de funcionamiento, según alertó el subdirector médico, el doctor Diego Montenegro.

“El hospital se encuentra en terapia intensiva. La situación es tan crítica que ha hecho colapsar todos los servicios”, afirmó Montenegro, al describir el panorama que enfrenta el principal centro de atención para pacientes con cáncer.

De acuerdo con el médico, la unidad de terapia intensiva es uno de los puntos más afectados. Actualmente cuenta con seis camas instaladas, cuando la demanda exige al menos 15. Sin embargo, solo tres están operativas debido a la falta de personal especializado.

A esto se suma la paralización de equipos clave. “El acelerador de radioterapia está parado por falta de mantenimiento”, advirtió, lo que limita seriamente el tratamiento oportuno de los pacientes oncológicos.

Montenegro también señaló que el hospital, con más de 48 años de funcionamiento, ha quedado insuficiente frente al crecimiento de la población. Indicó que solo existen tres camas destinadas a hematología y aislamiento, además de un total de 33 camas de internación, cifra que resulta insuficiente ante la alta demanda.

La falta de espacios adecuados ha generado escenas preocupantes. “Podemos ver incluso a familiares de pacientes en el piso porque no hay salas donde puedan estar”, lamentó, al explicar que incluso el área de emergencias ha sido habilitada como espacio de internación.

El subdirector médico hizo un llamado urgente a las autoridades para que verifiquen la situación en el lugar. “Tienen que venir al hospital y ver el día a día, para que constaten el colapso completo. Necesitamos recursos humanos y que se pueda construir el nuevo hospital oncológico”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play