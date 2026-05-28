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UMSA impulsa soberanía en oxígeno medicinal ante crisis y bloqueos

Jaime Sánchez, director de la carrera de Mecánica y Electromecánica, destacó que la planta de oxígeno de la universidad puede replicarse y ampliar su capacidad para atender hospitales municipales y departamentales.

Juan Marcelo Gonzáles

28/05/2026 0:01

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Foto: UMSA elabora Oxígeno
La Paz

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El director de la carrera de Mecánica y Electromecánica de la UMSA, Jaime Sánchez, informó sobre la operación y capacidades de la planta de oxígeno medicinal de la universidad, creada inicialmente durante la pandemia de COVID-19 para cubrir la escasez crítica en La Paz y alrededores.

Sánchez explicó que la planta fue desarrollada como proyecto piloto en 2021, en respuesta a la falta de oxígeno en hospitales y al bloqueo de suministros que impedía la llegada de insumos médicos esenciales.

“La planta tiene un récord de haber salvado muchas vidas y funcionó cuando era necesario”, señaló, recordando que luego de la pandemia pasó a ser principalmente un instrumento de enseñanza e investigación .

Planta puede ser replicada

El director detalló que la planta, aunque pequeña, puede ser replicada o escalada para atender de manera más amplia a hospitales municipales y departamentales. Además, la universidad cuenta con profesionales y estudiantes capacitados que podrían diseñar, instalar y operar nuevas plantas de oxígeno medicinal.

“La ingeniería es sencilla, los estudiantes ahora son brillantes ingenieros y pueden desarrollar plantas similares, instalar los equipos necesarios y operar estas unidades con plena capacidad”, afirmó Sánchez.

Soberanía en oxígeno

La iniciativa busca establecer soberanía en el suministro de oxígeno, reduciendo la dependencia de insumos externos y asegurando que los hospitales no queden desabastecidos en futuras emergencias. Según Sánchez, la UMSA también ha coordinado con el Ministerio de Salud y autoridades locales para agilizar licencias y garantizar el despacho de oxígeno hacia centros de atención, incluyendo la Caja Nacional de Salud y hospitales privados.

La UMSA ya participó en otras áreas críticas durante la pandemia, incluyendo la producción de respiradores, operación de cadenas de frío para vacunas y campañas de vacunación, demostrando que la academia puede complementar al sistema público de salud en situaciones de crisis.

“Podemos ofrecer soluciones inmediatas y sostenibles. Es injustificable que la población quede a merced de bloqueos que impiden la llegada de oxígeno y que esto ponga en riesgo vidas humanas”, enfatizó Sánchez.

Finalmente, el director reiteró que la planta de oxígeno de la UMSA representa un primer paso hacia la autonomía y la soberanía sanitaria, y que con voluntad política y coordinación interinstitucional, este modelo puede replicarse en otros centros de salud del país, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.

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