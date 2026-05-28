"He escuchado que cayó un poste de alta tensión": Ministro Lupo tras apagón en el Chapare

Un sorpresivo y prolongado corte de energía eléctrica en varios municipios del trópico de Cochabamba desató el pánico y la movilización inmediata de los sectores cocaleros durante la noche de este miércoles. Las poblaciones de Villa Tunari, Chimoré, Eterazama, Shinahota e Ivirgarzama quedaron a oscuras cerca de las 19:50, encendiendo las alarmas de los dirigentes locales ante una presunta posible intervención gubernamental.

Al respecto, en una entrevista en Que No Me Pierda (QNMP), el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que, según los reportes, el apagón fue causado por la caída de un poste de alta tensión que dejó sin luz a estos municipios por más de dos horas.

“Sólo he escuchado que cayó un poste de alta tensión”, afirmó el ministro.

La interrupción del servicio fue interpretada de inmediato por sectores sociales como el preludio de un operativo destinado a capturar al expresidente Evo Morales. Los sectores movilizados temen que la falta de luz responda a una estrategia coordinada desde el nivel central para imponer un estado de sitio en la región de manera inminente.

En este sentido, Lupo manifestó que son declaraciones mal intencionadas para crear zozobra en el país. "Esas son acciones condenables, que vayan a hacer vigilia afuera de un cuartel, son actitudes agresivas. El gobierno solo va a usar la ley o la Constitución. Sólo he escuchado que cayó un poste de alta tensión”, volvió a reiterar la autoridad.

Cerco civil en dependencias policiales

Como reacción directa a la oscuridad reinante, una multitud de comunarios se trasladó hasta las puertas del comando de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Chimoré. En el lugar, los manifestantes instalaron una vigilia combativa y encendieron fogatas con llantas para bloquear los accesos de la infraestructura policial.

Se conoce preliminarmente que al interior de la base de Umopar, el personal uniformado se declaró en situación de acuartelamiento preventivo para resguardar las instalaciones físicas. Los efectivos policiales observan con extrema cautela el desarrollo de las protestas exteriores con el fin de contener cualquier intento de ingreso violento.

Comunidades afectadas nuevamente con servicio eléctrico

Foto: Red Uno.

A las 22:30 el suministro de energía eléctrica fue restablecido en las zonas afectadas, sin embargo, se conoce preliminarmente que la dirigencia cocalera exhortó a que sus bases permanezcan en estado de alerta permanente en las carreteras y puntos estratégicos del trópico.

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