Comité Pro Santa Cruz condiciona el cuarto intermedio al tratamiento de la Ley de excepción sectorizada

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, justificó la pausa en las movilizaciones tras sostener reuniones institucionales en las últimas horas. El líder cívico detalló que conversó con el comandante de la Policía y con el Arzobispo, quien le explicó la visión eclesiástica de la crisis.

La dirigencia cívica argumentó que la flexibilización de sus medidas de presión responde a una muestra de madurez para viabilizar los acercamientos institucionales. "Como nos explicó el monseñor, lo que menos queremos como institución es entorpecer el diálogo", afirmó Cochamanidis, añadiendo que todos los bolivianos han cedido algo en esta jornada.

A pesar de la tregua, el pronunciamiento cívico mantiene un tono de exigencia hacia el primer mandatario del Estado para que asuma una conducción firme frente a la crisis, según lo que indica el representante regional. Asimismo, fue categórico al sentenciar que "por última vez se le ha dado la oportunidad a Rodrigo Paz para que estabilice el país".

El condicionamiento técnico del cuarto intermedio

La duración de esta suspensión temporal de las protestas no será indefinida, sino que estará estrictamente ligada a la celeridad del Órgano Legislativo y Ejecutivo.

"El plazo del cuarto intermedio es lo que tarde el tratamiento de la norma y promulgación del presidente", aclaró Cochamanidis en referencia directa a la Ley de excepción sectorizada.

Finalmente, el líder cívico demandó al Gobierno central acelerar los procesos legales y dejar de dilatar las soluciones bajo la advertencia de un desastre económico inminente. El vocero concluyó manifestando que el Ejecutivo debe actuar pensando en los bolivianos, ya que si continúa la postergación se detendrá la producción y no habrá alimento en el país.

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