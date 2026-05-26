Iglesias Evangélicas y Federación Tupac Katari acuerdan reunión de diálogo

Las Iglesias Evangélicas Unidas, miembros de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB), anunciaron este lunes que han organizado un diálogo entre sectores movilizados, con especial participación de la Federación de Campesinos Túpac Katari. La reunión se llevará a cabo mañana a las 9 de la mañana en una iglesia de la zona de San Pedro, en el centro de La Paz.

Inicio de diálogo

El vocero de las iglesias explicó que, desde el viernes pasado, se han realizado acercamientos con diversos sectores involucrados en los conflictos para crear condiciones de entendimiento y paz social.

“Felicitamos a los sectores movilizados por la disposición a dialogar, porque solamente de esa manera se puede encontrar la paz dentro de esta ciudad tan hermosa en la que Dios nos ha permitido vivir”, indicó uno de los pastores organizadores.

Quiénes participarán

Se confirmó que en el encuentro estarán presentes la Defensoría del Pueblo, la Federación Única de Trabajadores Túpac Katari, y se invitó a la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Bartolina Sisa, la Fejuve y otras organizaciones sociales involucradas. La convocatoria busca garantizar la participación de todos los actores y abrir un espacio seguro y productivo de concertación.

El objetivo principal del diálogo será permitir que los distintos sectores busquen soluciones pacíficas y consensuadas a los conflictos que han afectado la convivencia y los servicios en la ciudad. Los organizadores esperan que todos los sectores involucrados puedan acudir y que la reunión permita establecer canales de comunicación efectivos.

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