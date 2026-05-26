“Para esto nací”: Sarahni Paniagua emociona al recordar cómo nació su sueño de ser artista

Sarahni Paniagua, una de las grandes finalistas de La Gran Batalla – Duelo de Voces, abrió su corazón y recordó los momentos que marcaron su historia, su amor por la música y el sueño que la acompaña desde niña.

La participante contó que desde pequeña comenzó a descubrir su pasión cantando en su habitación, imaginándose sobre un escenario y soñando con convertirse en artista. Aunque reconoce que se identifica mucho con las baladas, el pop y el jazz, también confesó que el rock llegó a gustarle durante su paso por la competencia, aunque fue uno de los géneros que más le costó interpretar vocalmente.

Sarahni recordó con emoción el día en que decidió contarles a sus padres que quería dedicarse a la música. Aseguró que era algo que había soñado por mucho tiempo, aunque sentía miedo por la reacción que ellos pudieran tener.

“Me acuerdo muy bien el día que les dije a mis papás que quería dedicarme a la música, porque yo lo he soñado en el escenario, pero me daba miedo la reacción de mis papás. Dije: papá y mamá, quiero dedicarme a la música”, relató.

La finalista también dedicó unas palabras a la niña que fue, aquella que soñaba en silencio y que poco a poco fue encontrando su camino.

“A esa niña que era yo, le diría que estoy muy orgullosa de ella. Le diría que siga como está. Este es mi sueño, para esto yo nací”, expresó conmovida.

Para Sarahni, la música no es solo una pasión, sino su propósito de vida. Aseguró que cada persona llega al mundo con una misión y que ella tuvo la fortuna de descubrir la suya desde muy pequeña.

“Todas las personas venimos a este mundo y tenemos que encontrar nuestro propósito de vida, y yo tuve la suerte de encontrarlo de chiquita. Estoy muy agradecida por todo lo que estoy pasando y gracias a Dios encontré mi propósito de vida, que es la música”, afirmó.

En medio de su camino hacia la gran final, Sarahni también agradeció profundamente el apoyo de su familia, especialmente de sus padres, a quienes considera fundamentales para seguir adelante en su sueño artístico.

“Honestamente creo que no hubiera sido igual sin el apoyo de mis padres. Es primordial tener el apoyo de las personas que te aman”, señaló.

La participante dedicó este momento a sus papás y también a sus abuelitos, a quienes recordó con mucho amor.

“Quiero agradecer a mis papás, a quienes les prometí que lo voy a lograr, y a mis abuelitos, que están muy orgullosos de mí en el cielo. Lo hago por ellos y por ustedes, mis papás, porque hacen todo para poder darme todo y cumplir mi sueño”, expresó.

Con lágrimas, gratitud y mucha determinación, Sarahni llega a la final de Duelo de Voces demostrando que su historia no solo está hecha de talento, sino también de fe, familia, esfuerzo y un sueño que nació desde niña.

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