Una noche cargada de emoción se vivió en La Gran Batalla – Duelo de Voces, durante la gala de doble eliminación que puso a prueba a los participantes en duelos directos rumbo a la semifinal.

El segundo duelo de la noche fue protagonizado por Anyela Rengifo y Talison Moraes, quienes entregaron presentaciones llenas de talento y sentimiento sobre el escenario.

La decisión fue tan difícil para los jueces que, en primera instancia, no lograron definir quién debía avanzar. Por ello, pidieron a ambos participantes cantar a capela para evaluarlos una vez más.

Anyela interpretó “Tu falta de querer”, de Mon Laferte, mientras que Talison eligió “Niña camba”, una canción con la que volvió a conectar con el público y con el cariño que siente por Bolivia.

Tras una nueva deliberación, el jurado reveló que la decisión fue dividida y muy difícil. Finalmente, se determinó que Talison Moraes debía abandonar la competencia.

Al conocer el resultado, el participante brasileño no pudo contener las lágrimas y se despidió del escenario con un mensaje lleno de gratitud, emoción y amor por la tierra que hoy considera su hogar.

“Agradecer el cariño y apoyo de la gente. He conocido personas increíbles y esto no se acaba acá, voy a seguir mucho. Me encanta Bolivia y merece mucho amor. No soy boliviano de sangre, pero soy boliviano de corazón. Yo decidí vivir acá, tengo orgullo de decir que soy brasilero, pero tengo corazón boliviano”, expresó.

Su despedida conmovió a jueces, mentores, compañeros y al público, que reconocieron su entrega, su voz y el esfuerzo de cantar en un idioma que no era el suyo.

Aunque su camino en Duelo de Voces llegó a su fin, Talison se fue dejando una huella especial en la competencia y una promesa clara: seguir haciendo música.

Este viernes, la competencia vivirá una de sus galas más importantes, donde se definirá a los finalistas de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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