Vivienda de dirigente vecinal atacada durante conflictos en El Alto

Durante una entrevista, Policarpio Acarapi, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Sur de El Alto, denunció que en los últimos días su vivienda fue atacada con piedras y vidrios rotos, mientras se desarrollaban reuniones con presidentes de diferentes juntas vecinales para evaluar la situación de la ciudad y definir demandas sobre abastecimiento, gasolina, educación y salud.

Acarapi explicó que la convocatoria a estas reuniones responde a decisiones de la base comunitaria, y que la exigencia de renuncia de autoridades del gobierno proviene de los vecinos y no de su iniciativa personal.

Supuesta orden de aprehensión

El dirigente señaló que, tras estas reuniones, él y otros líderes comunitarios recibieron supuestas órdenes de aprehensión, lo que ha generado preocupación por su seguridad jurídica y física. Por este motivo, Acarapi se mantiene en resguardo temporal en su domicilio, mientras se esclarece la situación ante las autoridades.

“Hay varios dirigentes que están con orden de aprehensión. Por eso, los compañeros me han aconsejado cuidarme”, indicó Acarapi, resaltando que la violencia y los ataques buscan desconocer la legitimidad de los dirigentes vecinales y generar temor entre la población.

Atención de demandas

El dirigente enfatizó que las decisiones y demandas presentadas, como la renuncia a determinadas autoridades o la revisión de decretos y medidas de privatización, son propuestas de la comunidad y deben ser atendidas por el gobierno nacional.

Acarapi hizo un llamado a las autoridades para respetar la seguridad de los dirigentes vecinales, garantizar la libre participación en las decisiones comunitarias y atender las demandas de los ciudadanos de El Alto de manera inmediata.

Mira la programación en Red Uno Play