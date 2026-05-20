Jorge Gutiérrez, dirigente del Transporte Pesado Internacional, explicó que los bloqueos en La Paz, El Alto y otras carreteras han dejado a los conductores en condiciones extremas, sin acceso a alimentación ni asistencia básica. La situación afecta a más de 5.000 unidades de transporte, muchas de ellas atrapadas en zonas remotas como Tambo Quemado, Cruce Cosapa y rutas hacia Oruro y la frontera con Chile y Perú.

“Lamentablemente hemos llegado a un punto donde nuestros conductores no tienen alimentación ni agua. Los bloqueos son tan radicales que no podemos entregar siquiera raciones básicas ni medicamentos”, señaló Gutiérrez.

El dirigente afirmó que, pese a las denuncias y solicitudes previas, los bloqueos se mantienen y no se garantiza el libre tránsito, poniendo en riesgo la vida y salud de los transportistas, especialmente aquellos de tercera edad.

Solicitan cuarto intermedio

Gutiérrez solicitó un cuarto intermedio humanitario de al menos media hora, para permitir que los transportistas puedan llegar a pueblos cercanos como Patacamaya y abastecerse de alimentos y agua.

Bloqueos generan desabastecimiento

El dirigente destacó también el riesgo de desabastecimiento de combustible, ya que varias cisternas se encuentran detenidas en puntos críticos, afectando no solo a Bolivia sino también al transporte internacional hacia Perú y Chile.

“Necesitamos que los que están bloqueando permitan el paso de los camiones, al menos de manera humanitaria, para salvar vidas antes que cualquier otra cosa”, enfatizó Gutiérrez.

La denuncia de los transportistas resalta la grave situación humanitaria que enfrentan los choferes atrapados en los bloqueos, y la urgencia de medidas coordinadas para garantizar la seguridad, alimentación y abastecimiento de insumos esenciales en las zonas afectadas.

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