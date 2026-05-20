Ministro Lupo: "La democracia no se negocia en una mesa, se defiende"

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se refirió a los recientes conflictos en La Paz y El Alto, subrayando que el gobierno defenderá la democracia utilizando todos los mecanismos legales frente a grupos que buscan desestabilizar el país.

“Lo que nosotros estamos haciendo con mucha claridad es defender la democracia y la democracia no se negocia. No vamos a sentarnos en una mesa a negociar la democracia. La democracia se defiende. Esta fue conquistada, es un derecho de todos los bolivianos y la vamos a defender como corresponde y el gobierno va a estar en la primera fila para defender la democracia. Entonces, no vamos a sentarnos a negociarla”, afirmó Lupo.

Grupos que incurren en sedición

El ministro explicó que se distingue entre movilizaciones legítimas, como las del magisterio urbano y rural o sectores campesinos, y grupos que incurren en sedición y violencia, buscando generar caos y derramamiento de sangre.

“Estos grupos provocan violencia para justificar respuestas extremas y mantenerse vigentes; el gobierno actuará con la ley en la mano para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos”, indicó.

Canales de diálogo

Lupo aseguró que el Ejecutivo continuará abriendo canales de diálogo con sectores legítimos, mientras aplica la ley de manera firme y prudente ante quienes intentan desestabilizar las instituciones democráticas. La estrategia combina la protección de vidas, la libre circulación y el abastecimiento de insumos críticos con la aplicación de la norma para frenar los actos vandálicos.

“Estamos exactamente en la misma lucha: la lucha por defender la democracia, y el gobierno y sus ciudadanos la van a ganar, porque todos queremos vivir en democracia”, concluyó el ministro.

19 días de bloqueo

Desde el 1 de mayo la Central Obrera Boliviana con un cabildo en la ciudad de El Alto determinó ingresar en un paro indefinido exigiendo la atención a sus demandas, por el cual han cortado el acceso a las carreteras del departamento de La Paz, provocando desabastecimiento de alimentos, carburantes y medicamentos a la sede de gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play