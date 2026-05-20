Enrique Cuéllar se despide de Duelo de Voces tras decisión dividida

Después de una gala llena de talento, emoción y presentaciones decisivas, los jueces de La Gran Batalla – Duelo de Voces se reunieron para tomar una difícil decisión.

Tras evaluar el desempeño de los participantes que quedaron en manos del jurado, se definió quién debía abandonar la competencia. Aunque la decisión fue dividida, finalmente el veredicto fue anunciado por Diego Ríos.

“Después de haber conversado un poco, en una decisión dividida, quien deja Duelo de Voces es Enrique Cuéllar”, informó el juez.

Tras conocer la decisión, Enrique se despidió del escenario con un mensaje de fuerza y dejó claro que su carrera musical no termina con su salida del programa.

“Ténganlo por seguro que van a saber de mí. Graben mi nombre y prometo que voy a dejar en alto el nombre de Bolivia”, expresó Enrique.

El participante se había presentado durante la gala de este martes con “Una fan enamorada”, del grupo Salserín, una interpretación que recibió algunas observaciones por parte del jurado.

Pese a su eliminación, sus coaches destacaron su talento, entrega y crecimiento dentro de la competencia. Además, expresaron lo felices que estuvieron de haber trabajado con él y lo despidieron de manera muy emotiva.

Con su salida, la competencia continúa avanzando hacia una etapa cada vez más intensa, donde cada presentación y cada decisión pueden cambiar el rumbo de los participantes.

Mira la programación en Red Uno Play