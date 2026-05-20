Enrique Cuéllar interpretó “Una fan enamorada” y dividió opiniones en el jurado

Avanzando con la competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, llegó el turno de Enrique Cuéllar, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

Enrique interpretó la reconocida canción “Una fan enamorada”, del grupo Salserín, una propuesta con la que buscó sorprender al jurado y conectar con el público.

Durante la ronda de devoluciones, el participante recibió diferentes observaciones por parte de los jueces. Si bien algunos destacaron su crecimiento y capacidad de transmitir, otros señalaron detalles vocales y escénicos que no terminaron de convencer.

Para Marco Veizaga, Enrique logró transmitir emoción con su interpretación, aunque observó algunas dificultades en las partes bajas de la canción.

“Me emociona mucho. Creo que has llegado a entender todos los elementos que conforman a este Enrique. Me ha gustado la forma que tienes de transmitir la canción y entender lo que quieres mostrar. Siento que te faltó en las partes bajas; es todo un escenario que tienes que llenar y hay que trabajar un poquito más en ese detalle”, expresó.

A su turno, Diego Ríos destacó los matices que mostró el participante sobre el escenario y valoró su evolución dentro de la competencia.

“Disfruté de esta canción. Empezaste a transmitir lo que te pedíamos, hoy se notó. Matizaste y también se notó. Es muy bueno porque se ve un crecimiento importante en tu esencia, sin fingir voces”, señaló.

En tanto, Alenir Echeverría fue más crítica y aseguró que esperaba una presentación más impactante, tomando en cuenta el avance que Enrique había mostrado en galas anteriores.

“Yo prácticamente he crecido con estas canciones, es un temón. Estoy esperando lo que vi hace dos o tres shows atrás: una evolución real, que sea espectacular, y hoy no la vi. Gritar no es cantar; medio tono más bajo se puede lucir. A mí no me gustó del todo”, indicó.

Finalmente, Tito Larenti coincidió con parte de la evaluación de Alenir y señaló que hubo un momento en el que la interpretación se quebró.

“De cierta manera coincido con la profe. Sí te noté incómodo con la canción. Cuando quedaste solo, no pudo entrar; musicalmente quedó descompuesta la canción. Quizás fue un desacierto dejarte solo a esta altura, se fracturó la presentación. Me gusta verte creer, realmente estás creciendo, pero esta presentación me dejó sabor a poco”, manifestó.

Pese a las observaciones, Enrique recibió comentarios que reconocen su crecimiento artístico, aunque el jurado dejó claro que, en esta etapa de la competencia, cada detalle puede marcar la diferencia.

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