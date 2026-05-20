Noche acústica: Jonatan abrió la gala con “Cómo te extraño mi amor”

Inició una nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y esta vez llegó con muchas sorpresas, entre ellas una nueva dinámica de eliminación que promete cambiar el rumbo del programa.

Esta noche, todas las presentaciones se realizarán en género acústico, un formato que pondrá a prueba la voz, la esencia y la conexión de cada participante con el escenario.

El primero en presentarse fue Jonatan Peñaranda, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, quien abrió la gala con una propuesta cargada de sentimiento.

Jonatan interpretó una versión inédita de “Cómo te extraño mi amor”, del artista Leo Dan, apostando por un estilo completamente diferente y más íntimo.

Durante la evaluación, la primera en pronunciarse fue Alenir Echeverría, quien destacó la importancia de mostrar la voz natural y la esencia del participante en esta etapa de la competencia.

“Es importante recalcar que, a estas alturas, lo más importante es su esencia, su voz original y lo que le gusta hacer. Me gustó esta canción, la unión y fusión de voces que usaste. Considero que, para este momento, necesitamos espectáculos de este tipo”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti valoró la interpretación y resaltó la importancia de escuchar músicos en vivo sobre el escenario, aunque también le pidió a Jonatan exigirse un poco más.

“La verdad, qué bien le hace esto a la industria musical: escuchar músicos en vivo, cantantes que pueden producir mucho más que una pista y demostrar que están hechos para el escenario. Me parece muy versátil, fue un show que suma, pero siento que te quedas ahí; yo necesito más”, indicó.

Para Marco Veizaga, la naturalidad del participante es uno de sus sellos más fuertes y destacables.

“Me encanta la simplicidad y naturalidad. Nos has dado muchas aventuras y emociones en este tiempo, y algo que me parece muy bueno es que has logrado asentar esa identidad. Has estado al límite, pero eso te ha permitido reconstruirte”, señaló.

Finalmente, Diego Ríos destacó la presentación y aseguró que Jonatan tiene la capacidad de seguir dando mucho más en la competencia.

“Una versión muy bonita. Siento que nosotros estamos seguros de que puedes dar mucho más, porque lo has demostrado. Es una canción bonita y simple”, manifestó.

Con esta presentación, Jonatan abrió una noche acústica llena de emociones, donde cada participante buscará conquistar al jurado y acercarse un paso más a la semifinal.

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